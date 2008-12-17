جشنواره مخترعین و پژوهشگران جوان لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید محمد صادق احمدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره در اول دی ماه سال جاری در استان برگزار خواهد شد.

وی با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: در این جشنواره که به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی در استان لرستان همانند سایر استانهای کشور برگزار می شود از 15 مخترع برتر و جوان استان و 15 ارائه دهنده طرحهای اجرایی شکوفایی در مراسمی با حضور مسئولان و شخصیت های علمی، فرهنگی استان تجلیل خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جشنواره مخترعین و پژوهشگران جوان لرستان به منظور تجلیل از مخترعان و مبتکران طرحهای اجرایی برتر در استان در اول دی ماه سال جاری در سالن اجتماعات دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گسترش آموزش ها در میان کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: در سال جاری دو دوره آموزشی R-U-P برای کارشناسان IT استان توسط مرکز آموزش و پژوهش برگزار شده است و در حال حاضر نیز یک دوره آموزشی C-C-N-A در این مرکز در حال برگزاری است.

احمدی موسوی یادآور شد: با هماهنگی های ایجاد شده با دانشگاه علمی کاربردی در حال حاضر نیز دو دوره آموزش در رشته حسابداری و IT در مقطع کاردانی ویژه کارکنان دولتی استان در حال برگزاری است.

وی ابراز امیدواری کرد: این دوره های آموزشی در ارتقای سطح دانش فناوری اطلاعات در استان به ویژه در دستگاههای دولتی موثر باشد.