به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه تلویزیونی المنار لبنان،کشورهای عربی منطقه خلیج فارس،رژیم صهیونیستی را به مانع تراشی در برابر تلاشهای برقراری صلح متهم کردند.



دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: تصمیم شورای وزارتی اتحادیه اروپا درباره گسترش روابط دوجانبه با اسرائیل به طور کلی سبب تشویق اسرائیل به ادامه مانع تراشی در برابر تلاشهای صلح می شود.



بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هفته گذشته با تقویت روابط با رژیم صهیونیستی که دربرگیرنده نشستهایی در سطوح بالا میان رهبران و مسئولان طرفین درباره مسائل مربوط به روند صلح، آنچه جنگ با تروریسم و جرایم سازمان یافته و یهودی ستیزی و حقوق بشر عنوان شده است،موافقت کردند.



در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس آمده است : تصمیم اتحادیه اروپا در حالی اعلام می شود که اسرائیل همچنان به محاصره نوار غزه،بی احترامی به حقوق بشر، شهرک سازی در مناطق فلسطینی اشغالی از جمله در قدس شریف و همچنین به سیاستهایی که مغایر با قوانین بین المللی و انسانی است، ادامه می دهد.



شورای همکاری خلیج فارس از اتحادیه اروپا خواست رژیم اسرائیل را برای پایبندی به قطعنامه های بین المللی و تعهدات خود در کنفرانس آناپولیس، تشویق کند.

اخیرا اختلافاتی میان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره توافقنامه تجارت آزاد که از 22 سال پیش درباره آن گفتگو می شود، به وجود آمد؛این گفتگوها بارها به تاخیر افتاده است.



این در حالی است که شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز سه شنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا دو هفته پیش از امضای توافقنامه با شورای همکاری عقب نشینی کرد و کشورهای عضو شورای همکاری باید به سرعت درباره توقف مذاکرات تصمیم گیری کنند.



به گفته وی،اتحادیه اروپا تلاش می کند برای امضای این توافقنامه، شروط سیاسی تعیین کند؛شیخ حمد بن جاسم از مشخص کردن این شروط خودداری کرد.