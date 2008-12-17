به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این همایش که با حضور گسترده مردم همراه بود از محل پارک مرکزی شهر بندرعباس آغاز شد و شرکت کنندگان علاوه بر پیمودن مسیر سه کیلومتری در مراسم جشن این روز نیز شرکت کردند.

در حاشیه این جشن، قرعه کشی 10 سفر زیارتی حج عمره، 10 سفر زیارتی کربلای معلی، 10 سفر زیارتی سوریه و 10 سفر زیارتی مشهد مقدس و دهها قلم کالای ورزشی نیز برگزار شد.

شهرداری بندرعباس، اداره کل تربیت بدنی هرمزگان و استانداری این استان از برگزار کنندگان جشن امروز بودند.

این هشتمین همایش پیاده روی بزرگ مردم بندرعباس است و تاکنون بیشترین همایش پیاده روی در سطح کل کشور در بندرعباس برگزار شده است.