علاقه به فیلمسازی در دبی/ دوست دارم زندگی ماهیگیران را به تصویر بکشم

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره اعلام کرد مجید مجیدی و رضا ناجی بازیگر اصلی "آواز گنجشکها" که به مناسبت نمایش آن در بخش مسابقه سینمای آسیا آفریقا جشنواره دبی به امارات سفر کرده بودند، سهشنبه پیش با حضور در یک نشست مطبوعاتی درباره این فیلم صحبت کردند.
هر چند فیلم جدید مجیدی به مضامین اجتماعی مانند شکاف میان شهر و روستا، تاثیر زندگی شهری و قدرت روابط انسانی میپردازد، اما او حاضر نشد "آواز گنجشکها" فیلمی "اجتماعی" یاد کند و برعکس آن را تجزیه و تحلیلی عمیق از انسانیت دانست که به فیلم او جنبهای جهانشمول داده است.
مجیدی و ناجی پیش از نمایش "آواز گنجشکها" در دبی
مجیدی گفت: نگاه انسانی فیلمهای من چیزی است که دیگر انسانها در دیگر نقاط جهان با آن برقرار میکنند. کارگردان ایرانی این نگرش را دلیل موفقیت فیلمهای خود دانست و به عنوان نمونه از فیلم "بچههای آسمان" یاد کرد که به خاطر جهانشمولی بودن آن همچنان در منطقه جلوهای زنده دارد.
"آواز گنجشکها" مجیدی که نماینده ایران در اسکار امسال است، داستان کریم، یک کارگر مزرعه شترمرغ با بازی ناجی را مورد توجه قرار میدهد که در حومه شهر زندگی میکند.
ناجی اعتقاد دارد شخصیت او در فیلم دو جنبه دارد. کریم ابتدا مهربان و دست و دلباز است. او وقتی همه چیز خوب پیش میرود همسایههایش را در این خوبی سهیم میکند و وقتی اوضاع خراب است روی کمک آنها حساب میکند.
با این حال کریم ناعادلانه از کار اخراج میشود و در همین حال باید برای دخترش یک سمعک بخرد. او به ناچار به تهران میرود و اینجاست که تحت تاثیر زندگی شهری در معرض خطر تبدیل شدن به شخصیتی بدبین و سرد قرار میگیرد.
مجیدی شترمرغ را نمادی از تنگنای شخصیت کریم دانست و گفت: شترمرغ حیوانی با دو چهره است، چرا که او را تلفیقی از شتر و پرنده میدانند. ماهیت دوروی شترمرغ بیانگر شخصیت انسان است؛ موجودی زمینی و مادی یا آسمانی و الهی.
فیلمساز ایرانی این روزها با همکاری شبکه معروف هندی UTV روی داستانی درباره کشمیر کار میکند. او نیز مانند بسیاری از دیگر فیلمسازان حاضر در جشنواره فیلم دبی با ابراز علاقه به ساختن فیلمی در این شهر گفت: سالهاست میخواهم فیلمی درباره زندگی ماهیگیرانی بسازم که همه عمر خود را در آب میگذرانند.
"آواز گنجشکها" روز پنجشنبه در آخرین روز برگزاری جشنواره دبی بار دیگر به نمایش درآمد. پنجمین جشنواره فیلم دبی از 11 دسامبر (21 آذر) با نمایش فیلم "دبلیو" به کارگردانی الیور استون آغاز شد.
"سه زن" منیژه حکمت دیگر نماینده ایران در بخش مسابقه سینمای آسیا آفریقا بود، ضمن اینکه رخشان بنیاعتماد رئیس داوران بخش مستند جوایز آسیا آفریقا و نیکی کریمی یکی از داوران بخش فیلمهای داستانی آسیا آفریقا بودند.
