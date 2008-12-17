به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جشنواره قبل از ظهر امروز با مشارکت موسسه زیتون، فرمانداری، ستاد ساماندهی امور جوانان استان و کمیته ازدواج شهرستان طارم در مجتمع فرهنگی، هنری شهید بهشتی آب ‌بر برگزار شد.

جشنواره ازدواج شهرستان طارم با حضور بیش از 70 نوعروس و داماد و خانواده‌هایشان، جمع کثیری از مردم، خیران و مسئولان این شهرستان برگزار شد.

در این جشنواره امام جمعه موقت شهرستان طارم در مورد اهمیت بالای ازدواج در دین مبین اسلام به سخنرانی پرداخت.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به جایگاه ازدواج، از خانواده‌ها خواست در زمینه ازدواج سختگیری نکرده و جوانان را در این امر یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه همه هجمه‌هایی که علیه کشورمان صورت می‌گیرد به دنبال متلاشی کردن نهاد خانواده در جامعه است، افزود: همه تلاش‌ها برای حذف نقش پدر در خانواده و از بین بردن کارکرد خانواده است که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی با مهم ارزیابی کردن این اقدامات تصریح کرد: نباید در مقابل این هجمه‌ها سکوت کنیم بلکه باید با انجام کارهای فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های مدون برای بی‌اثر و خنثی کردن این تلاش‌ها گام برداریم.

در جشنواره مطلع عشق که به مناسبت عید غدیر برگزار شد از 15 زوج نمونه این شهرستان با اهدای جوایزی تقدیر شد.