به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پس از آنکه پارلمان عراق در شب گذشته پیش نویس طرح خروج نظامیان غیر آمریکایی از این کشور را تصویب و دایره زمانی مشخصی را برای این منظور تعیین کرد، استرالیا از خروج نظامیان خود پیش از پایان این دوره خبر داد.

"استفان اسمیت" وزیر امورخارجه استرالیا با اعلام این خبر گفت : هر چند مدت زمان زیادی باقی نمانده، اما در حال مذاکره با دولت عراق هستیم تا در این راه به نتیجه برسیم.

به گزارش شینهوا، کشورهایی چون انگلیس، استرالیا و برخی دیگر از کشورهای حاضر در نیروهای ائتلاف در حال مذاکره با دولت عراق هستند تا بتوانند به توافقی همانند توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق که به آنها اجازه می دهد تا سال 2011 در عراق بمانند، با بغداد دست یابند.



بر اساس این گزارش،هر چند پارلمان عراق شب گذشته طرح خروج نظامیان غیر آمریکایی از این کشور را تصویب کرد، اما این مصوبه باید به تایید کابینه نیز برسد.

بر اساس این مصوبه، خروج نظامیان غیر آمریکایی از عراق از ماه ژانویه آغاز می شود و نیروهای ویژه عملیاتهای نظامی باید در مدت پنج ماه و سایر نیروها در مدت هفت ماه عراق را ترک کنند.