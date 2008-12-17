به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها همزمان با عید غدیر در مراسم رونمایی مصحف شریف نور در موزه قرآن گفت: نام و شخصیت امیرالمؤمنین با نام و هویت قرآن پیوند استوار دارد، اگر قرار بود قرآن به صورت یک انسان نازل شود، بدون تردید آن انسان، امام علی (ع) بود.

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تصریح کرد: حضرت علی بزرگترین تربیت شده‌ مکتب پیامبر و نسخه‌ای بر اساس الگوی انسانی است .

وی در ادامه با اشاره به جایگاه غدیر در اسلام و تشیع، تأکید کرد: این عید تنها متعلق به شیعیان نیست، غدیر در واقع عید انسان و اسلام است. عید غدیر نشانه‌ رویکردی از اسلام و بیانگر یک نوع گرایش در این دین است که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت سرنوشت تاریخ را تعیین می‌کرد و امروز عالم و آدم وضع دیگری داشت.

خاتمی با تصریح بر اینکه خداوند انسان را آزاد و مختار در تعیین سرنوشت خود آفریده است، گفت: از اینکه در طول تاریخ این ویژگیهای بشر در مقاطعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند متأسفم .

وی با یادآوری اینکه عید غدیر می ‌گوید چگونه باید با انسان آزاده رفتار کرد و او باید چگونه زندگی کند، افزود: امام علی (ع) به الگوی ممتاز برای انسانی است که می‌خواهد انسانی زندگی کند.

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها افزود: امروز همگی ما اعم از شیعه و سنی، علی (ع) را انسان بزرگواری می‌دانیم که اسوه‌ بزرگواری است و مجمع تقوا، ایمان، دلیری، مهر، محبت و عدالت است.

خاتمی افزود: امروز باید به جای دامن زدن به سوءتفاهمات، با توجه به واقعیت‌ها عمل کنیم، به جا است که به امروزمان نگاه کنیم، الگو قرار دادن امیرالمؤمنین عاملی برای جلوگیری از سوء استفاده قدرتهای خودکامه و متکبر در جهت منابع شخصی است .

وی به ویژگیهای جهانی شدن که در سایه آن سیاست، فرهنگ و تمام امور به هم نزدیک می‌شود اشاره کرد و گفت: همزمان با پدیده جهانی شدن شاهد افزایش هویتهای قومی، ملی و مذهبی در جهان هستیم و شاهد آن هستیم که هویت در این موقعیت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خاتمی تصریح کرد: اگر بتوان هویت را به گونه ای شناخت که با وجود مرزهای هویتی، این مرزها انعطاف داشته باشند، آن وقت می‌توانیم درون مرزهای هویتی زندگی کنیم بدون اینکه شاهد جنگ باشیم و در این صورت جهانی پر از صلح خواهیم داشت.