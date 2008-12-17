به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال "لیگا دو کیتو" امروز با گل های بیه لر(4) و لوییس بولانوس (26) حریف مکزیکی خود را شکست داد و به دیدار نهایی رقابت های جام باشگاه های جهان راه پیدا کرد.

نماینده اکوادور روز یکشنبه با برنده دیدار تیم های منچستریوناتید و گامبا اوزاکا که فردا انجام می شود، دیدار نهایی را برگزار می کند.

رقابت های جام باشگاه های جهان بین قهرمان باشگاهی شش منطقه جهان (آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیا، اقیانوسیه، اروپا و آفریقا) برگزار می شود.

تیم های الاهلی مصر، گامبااوزاکا ژاپن، منچستریونایتد انگلستان، پاچوکا مکزیک، لیگا دو کیتو اکوادور و آدلاید یونایتد استرالیا در این رقابت ها حضور دارند.