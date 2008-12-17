به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دزدان دریایی سومالی در ادامه اقدامات خود این بار دو کشتی باری را در مدت یک روز به سرقت بردند.

بر اساس این گزارش، دزدان دریایی سومالی روز گذشته با حمله به یک کشتی یدک کش و یک کشتی باری متعلق به ترکیه در سواحل سومالی، آنها را ربودند.



گفته می شود کشتی یدک کش در تملک شرکت نفت توتال فرانسه بوده که در مسیر حرکت به سمت مالزی با حمله دزدان دریایی روبرو شد.

بر همین اساس امروز نیز دزدان دریایی سومالی به یک کشتی چینی حمله کردند که مقاومت افراد حاضر در این کشتی و نیروهای بین المللی مستقر در منطقه منجر به شکست دزدان دریایی در سرقت این کشتی چینی شد.

بر اساس این گزارش، دزدان دریایی سومالی در سال جاری میلادی 40 فروند کشتی را به سرقت برده اند که در حال حاضر هنوز 15 فروند کشتی به همراه خدمه آنها در اختیار آنهاست.

این حملات در حالی ادامه دارد که برخی کشورها، کشتیهای جنگی خود را برای حفاظت از امنیت کشتیهای باری به آبهای اطراف سومالی اعزام کرده اند.