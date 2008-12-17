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۲۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۵

مالکی خبر داد:

گامهای مهم عراق در زمینه امنیت و بازپس گیری حاکمیت کامل

گامهای مهم عراق در زمینه امنیت و بازپس گیری حاکمیت کامل

نخست وزیر عراق امروز با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات با همتای انگلیسی خود از گامهای مهم کشورش در زمینه برقراری امنیت، بازسازی و بازپس گیری حاکمیت خود به طور کامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"نوری المالکی" امروز پس از دیدار با "گوردون براون" همتای انگلیسی خود در بغداد، مذاکرات با وی درباره عقب نشینی نظامیان انگلیسی از عراق و آموزش دستگاههای امنیتی را مثبت ارزیابی کرد.

مالکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با براون گفت : مذاکراتی که با براون انجام شد؛ مثبت و بیانگر تمایل طرفین به افزایش همکاری در زمینه آموزش دستگاههای امنیتی و زمینه های اقتصادی،تجاری،علمی،فرهنگی و عقب نشینی نظامیان انگلیسی از عراق بود.

وی افزود : دیدار نخست وزیر انگلیس در زمانی انجام می شود که عراق گامهای مهمی در زمینه  برقراری امنیت، بازسازی و بازپس گیری حاکمیت ملی خود به طور کامل برداشته است.

وی خاطر نشان کرد : پیش نویس قانونی به پارلمان عراق ارائه کردیم که دربرگیرنده زمان پایان حضور نظامیان انگلیسی در 31می 2009 و عقب نشینی در 31 جولای همان سال است.

نخست وزیر انگلیس امروز در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد و بلافاصله با نوری المالکی همتای عراقی خود دیدار کرد.

این چهارمین سفر براون به عراق از زمان تصدی نخست وزیری انگلیس در ژوئن سال گذشته به شمار می رود.

کد مطلب 802152

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