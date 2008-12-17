نظامیان آمریکایی بدون هیچ دلیلی 4 عراقی را کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،یک منبع در وزارت بازرگانی عراق امروز اعلام کرد نظامیان آمریکایی، چهار نفر از نگهبانان این وزارت را در جریان یورش به یکی از ادارات وابسته در بغداد به قتل رساندند.



این منبع با بیان اینکه، نظامیان آمریکایی بدون هرگونه دلیلی اقدام به کشتن این افراد کرده اند، از دولت عراق و وزارت بازرگانی خواست خواستار عذرخواهی رسمی نظامیان آمریکایی و توضیح آنها درباره علت این اقدام و همچنین پرداخت غرامت شوند.



به گفته این منبع، نظامیان آمریکایی در موارد زیادی به ادارات وزارت بازرگانی در مناطق مختلف بدون هرگونه توجیهی یورش می برند.



کشف انبار مهمات و موشک در استان بابل از دیگر تحولات مربوط به عراق است؛ یک منبع در پلیس بابل امروز از کشف انباری شامل مقادیری تجهیزات نظامی، مواد منفجره و موشک در شمال غرب حله در عملیات نیروهای پلیس این استان خبر داد.



انفجار بمب در موصل نیز سبب کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.



سخنگوی عملیات امنیتی بغداد نیز از کشته شدن هشت عراقی و زخمی شدن بیش از 30 نفر دیگر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده و یک بمب در شرق بغداد خبر داد.

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