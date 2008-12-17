به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، در حالی که برخی نمایندگان از تهدید محمود المشهدانی به استعفا از مقام ریاست پارلمان عراق خبر می دهند؛ نمایندگان دیگر این موضوع را تکذیب کرده اند تا خبرهای ضد و نقیضی درباره آن شنیده شود.



"محمود عثمان" از رهبران ائتلاف کردستان عراق گفت : مشهدانی در جریان نشست امروز پارلمان گفت از ریاست پارلمان استعفا خواهد کرد.



وی از قول مشهدانی اظهار داشت : نمی توانم پارلمانی را که نیمی از آن با دولت و بخشی از آن با احزاب و بخش دیگر که هوادار مردم نیستند، اداره کنم .



یک عضو ارشد جبهه التوافق که مشهدانی به آن وابسته است؛ نیز از تصمیم رئیس پارلمان عراق برای استعفا و تهدید به آن در جریان نشست امروز خبر داد.



یک نماینده دیگر که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت : مشهدانی گفته است در جلسه پارلمان، استعفای خود را اعلام خواهد کرد به ویژه با توجه به درگیری لفظی شدیدی که میان وی و یکی از نمایندگآن صورت گرفت.



این در حالی است که "حنین القدو" از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه، تصمیم مشهدانی برای استعفا را تکذیب کرد و گفت : سر و صدای زیادی در جریان جلسه امروز پارلمان به وجود آمد که این بحث و جدل درباره مسئله منتظر الزیدی خبرنگار حمله کننده به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر اخیرش به بغداد و همچنین به هنگام بررسی پیش نویس قانون عقب نشینی نظامیان بیگانه از عراق رخ داد.



وی افزود : استعفای رئیس پارلمان مستلزم تدابیر قانونی است نه صرفا تهدید به استعفا در داخل پارلمان.



از سوی دیگر، "شهید الجابری" عضو دیگر ائتلاف عراق یکپارچه تهدید مشهدانی به استعفا از ریاست پارلمان را تکذیبب کرد و گفت : جلسه امروز شاهد اعتراضات و درگیریهای لفظی شدیدی بود، زیرا بررسی اول پیش نویس قانون عقب نشینی نظامیان بیگانه پس از آغاز به سبب اعتراضات نمایندگان به ماهیت قانون به زمان دیگری موکول شد.