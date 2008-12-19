خوشکام در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در جنگلهای اطراف قائمشهر ادامه دارد و بازی رضا شفیعیجم بازیگر نقش اصلی مدتی است آغاز شده است. این هفته تصویربرداری به پایان میرسد و به سرعت مراحل فنی را شروع میکنیم و امیدواریم فیلم برای شرکت در جشنواره فیلم فجر آماده شود.
داستان "پریا" درباره زنی نویسنده است که برای کودکان قصه مینویسد. وقتی یکی از شخصیتهای داستانهای نویسنده او را میدزدد، دخترش وارد عمل میشود و این مسئله ماجراهایی به همراه دارد. الیزابت امینی، مرتضی ضرابی و ترلان پروانه دیگر بازیگران این فیلم هستند.
"پریا" نخستین تجربه قاسمی جامی در سینمای کودک و نوجوان است و سایر عوامل آن عبارتند از فیلمبردار: احسان اسکندری، طراح صحنه و لباس: قاسمی جامی، طراح گریم: مرتضی ضرابی، مدیر برنامهریزی: علی طالبی، مدیر تولید: مهدی فارسی، منشی صحنه: فاضله فاضلی و عکاس: گلناز منوچهری.
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