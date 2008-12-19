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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

"پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" این هفته آماده می‌شود

"پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" این هفته آماده می‌شود

فیلم تلویزیونی "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی حسن توکل‌نیا این هفته آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اجتهادی و شاهین یارمحمدی صداگذاری فیلم را این هفته به پایان می‌رسانند. پس از آن "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" به سیمافیلم تحویل داده می‌شود تا در نوبت پخش قرار بگیرد.

داستان این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره سه پسر جوان است که می‌خواهند از خدمت فرار کنند و این ماجراهایی به وجود می‌آورد. محمد کاسبی، سیاوش خیرابی، اشکان اشتیاق، اکرم محمدی، رز رضوی، کیانوش گرامی، سعید پیردوست و افسانه ناصری در این فیلم بازی کرده‌اند.

عوامل "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" عبارتند از نویسنده: رویا محقق، بازنویسی: حمید آذرنگ، طرح اولیه: احمدلو و محسن تنابنده، تصویربردار: احمد احمدی، تدوینگر: شاهین یارمحمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی و مدیر تولید: محمد تجلی.

کد مطلب 802240

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