بکارگیری دانش دانشجویان در ساخت شناورهای بدون سرنشین در صنایع دفاعی

کاووس لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین مسابقه طراحی و ساخت شناورهای بدون سرنشین گفت: این مسابقه که در سطح دانشگاهها برگزار شد شروع مناسبی است تا دانشگاهیان دور هم جمع شوند و در زمینه ساخت شناورها تحقیق و پژوهش کنند.

وی دانش فنی ساخت شناور را در کشور نوپا دانست و افزود: اجرای این مسابقه باعث شد تا اساتید و دانشجویان این رشته با انجام کارهای تیمی زمینه لازم برای دستیابی به دانش فنی ساخت شناورها را در داخل کشور فراهم کنند.

معاون آموزشی نیروی دریایی ارتش به اهمیت طرحهای ارائه شده در این مسابقه اشاه کرد و ادامه داد: حضور مسئولان نیروی دریایی سپاه، ارتش و وزارت دفاع در این مراسم نشان دهنده اهمیت این مسابقه است.

وی از به کارگیری دستاوردهای علمی این مسابقه در صنایع دفاعی کشور خبر داد و تاکید کرد: با توجه به حرکت رو به جلو محققان در زمینه ساخت شناورها درصدد هستیم تا دانش فنی موجود در این مسابقه را در بحث صنایع دفاعی کشور مورد استفاده قرار دهیم.

لطیفی به همکاریهای علمی نیروی دریایی با دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه علوم دریایی نوشهر که وابسته به نیروی ارتش است، همکاریهای علمی و پروژه های مشترک را در دست اجرا دارد ضمن آنکه در این مسابقات نیز شرکت داشته است.

وی با بیان اینکه پروژه های تحقیقاتی نیروی دریایی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاهها در حال اجرا است، اضافه کرد: این پروژه ها در زمنیه صنایع دریایی است.