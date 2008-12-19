  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

اندیشمندان روسی از توسعه علوم قرآنی استقبال کردند

اندیشمندان روسی از توسعه علوم قرآنی استقبال کردند

اندیشمندان مطالعات اسلامی روسیه ضمن استقبال از توسعه مطالعات علوم قرآن و تمدن اسلامی، آن را فرصتی برای ارتقای آگاهی درباره اسلام دانستند که زمینه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، نشست "توسعه آموزشهای اسلامی در روسیه" با حضور استادان دانشگاههای اسلامی، مدیران و استادان مدارس دینی و تعدادی از کارشناسان و گروهی از مسلمانان قزاقستان و رؤسای گروههای دیپلماتیک عربستان و نمایندگان انجمن جهانی مسلمانان و گروههای دینی از عمان و یمن 27 آذر ماه در روسیه برگزار شد.

علی حسن جعفر سفیر عربستان در مسکو با اشاره به اینکه توسعه آموزشهای اسلامی از نظر علمی، فکری و فرهنگی ارزش بسیاری دارد، هدف از این آموزشها را اشاعه اطلاعات درباره فرهنگ و تمدن اسلام، توسعه و ساخت پل ارتباطی میان روسیه و جهان اسلام خواند.

وی افزود: آموزشهای صحیح علوم اسلامی و قرآنی به ارتباط بهتر ادیان مختلف کمک کرده و در ارائه آموزه‌های دینی مؤثر است.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره تاریخ آموزشهای اسلامی در روسیه، اهداف اصول علوم قرآنی، نقش تمدن و تاریخ اسلامی در سطوح مختلف سخنرانی کردند.

اندیشمندان مطالعات اسلامی روسیه از توسعه مطالعات علوم قرآن و تمدن اسلام استقبال کرده و آن را فرصتی برای دوستداران زبان قرآن و علوم اسلامی و مطالعات شرعی دانستند.

کد مطلب 802282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها