اندیشمندان روسی از توسعه علوم قرآنی استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، نشست "توسعه آموزشهای اسلامی در روسیه" با حضور استادان دانشگاههای اسلامی، مدیران و استادان مدارس دینی و تعدادی از کارشناسان و گروهی از مسلمانان قزاقستان و رؤسای گروههای دیپلماتیک عربستان و نمایندگان انجمن جهانی مسلمانان و گروههای دینی از عمان و یمن 27 آذر ماه در روسیه برگزار شد.

علی حسن جعفر سفیر عربستان در مسکو با اشاره به اینکه توسعه آموزشهای اسلامی از نظر علمی، فکری و فرهنگی ارزش بسیاری دارد، هدف از این آموزشها را اشاعه اطلاعات درباره فرهنگ و تمدن اسلام، توسعه و ساخت پل ارتباطی میان روسیه و جهان اسلام خواند.

وی افزود: آموزشهای صحیح علوم اسلامی و قرآنی به ارتباط بهتر ادیان مختلف کمک کرده و در ارائه آموزه‌های دینی مؤثر است.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره تاریخ آموزشهای اسلامی در روسیه، اهداف اصول علوم قرآنی، نقش تمدن و تاریخ اسلامی در سطوح مختلف سخنرانی کردند.

اندیشمندان مطالعات اسلامی روسیه از توسعه مطالعات علوم قرآن و تمدن اسلام استقبال کرده و آن را فرصتی برای دوستداران زبان قرآن و علوم اسلامی و مطالعات شرعی دانستند.