ایجاد شهر جدید لتیان در تهران

مهدی ذاکرالحسینی در گفتگو با مهر در خصوص حجم ساخت و سازها در شهرهای جدید گفت: تا پایان سال گذشته حدود 275 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ساخته شده که از این میزان حدود 120 هزار واحد تکمیل شده و مابقی واحدها نیز در حال بهره برداری و یا ساخت است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 65 تا 70 درصد برنامه ساخت زمینهای مسکن 99 ساله محقق شده است، اعلام کرد: تاکنون بالغ بر 350 هزار نفر در شهرهای جدید اسکان یافته اند، به نحویکه در 6 ماهه اول سالجاری میزان جمعیت اسکان یافته در این شهرها معادل 25 هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد شهرهای جدید در کشورعنوان کرد: بزرگ شدن شهرها به لحاظ جمعیتی با مشکلات عدیده ای همچون آلودگی هوا، ترافیک، حمل و نقل و افزایش قیمتها همراه است؛ لذا ایجاد شهرهای جدید به منظور جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد شهرها در دستور کار قرار گرفت.

ذاکرالحسینی بیان کرد: در حال حاضراز بزرگ شدن شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، با ایجاد شهرهای جدید در فاصله 20 تا 30 کیلومتری جلوگیری به عمل می آید.

وی با اشاره به بهره گیری از زمینهای دولتی در شهرهای جدید اظهارداشت: ایجاد جاذبه درشهرهای جدید به منظور توسعه و اسکان جمعیت در این شهرها با ارایه خدمات دولتی امکانپذیر شده است.

ایجاد 22 شهر جدید در کشور

مدیرعامل شهرهای جدید با بیان اینکه هم اکنون 17 شهر جدید فعال در سطح کشور وجود دارد افزود: با توجه به ایجاد شهر جدید لتیان در استان تهران و راه اندازی 4 شهر جدید دیگر در کشور در آینده ای نزدیک در مجموع 22 شهر جدید خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که برای تحقق طرح مسکن 99 ساله در شهرهای جدید زمین به میزان کافی وجود نداشت؛ لذا زمینهای موجود در شهرهای جدید به این طرح اختصاص یافته است.

ذاکرالحسینی گفت: پیشنهادهای زیادی برای ایجاد شهرهای جدید در دست بررسی است که با توسعه این شهرها ظرفیت شهرهای جدید به دو برابر افزایش خواهد یافت.