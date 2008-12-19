به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره اعلام کرد بخش صداهای جدید / تصاویر جدید پالم اسپرینگز به فیلم‌های اول یا دوم فیلمسازان اختصاص دارد و "در میان ابرها" در این بخش با 11 فیلم دیگر رقابت می‌کند.

حجازی این فیلم را بر مبنای فیلمنامه محمدرضا گوهری ساخت و الناز شاکردوست و سیدمهرداد ضیایی در آن بازی کرده‌اند. داستان هنگام حمله به عراق و سقوط صدام روی می‌دهد و به رابطه یک زن عراقی و مردی ایرانی می‌پردازد.





الناز شاکردوست در صحنه‌ای از فیلم "در میان ابرها"

"در میان ابرها" که با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده، اولین بار پارسال در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول جشنواره را از آن خود کرد. این فیلم اولین بار در آمریکای شمالی در جشنواره پالم اسپرینگز پخش می‌شود.

"رفیق" به کارگردانی اومبرتو پازولینی تولید مشترک سری لانکا، ایتالیا و آلمان، فیلم چینی The Shaft به کارگردانی ژانگ چی و "بیان‌نشده" فی‌ین تروش از بلژیک از فیلم‌های مطرح بخش صداهای جدید / تصاویر جدید پالم اسپرینگز هستند.

امسال در مجموع 210 فیلم از 73 کشور در جشنواره پالم اسپرینگز به نمایش درمی‌آید که هشتم تا 19 ژانویه (17 تا 30 دی) در ایالت کالیفرنیا در آمریکا برگزار می‌شود. "آخرین شانس هاروی" به کارگردانی جوئل هاپکینز فیلم افتتاحیه جشنواره است.

داستین هافمن و اما تامپسن ستاره‌های "آخرین شانس هاروی" هر دو نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب امسال هستند. هافمن در این فیلم نقش مردی به آخر خط رسیده را بازی می‌کند که برای شرکت در عروسی دخترش به لندن می‌رود و در آنجا با زنی میانسال با بازی تامپسن آشنا می‌شود.

"همهمه جوایز" عنوان یکی از بخش‌های جنبی جشنواره پالم اسپرینگز است که به نمایش 50 فیلم از 67 فیلم فهرست اولیه بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اسکار امسال اختصاص دارد.

در این بخش یک هیئت داوری ویژه متشکل از منتقدان فیلم بین‌المللی شامل پیتر کو (آمریکا)، لیزا نسلسون (فرانسه) و راجر کلارک (بریتانیا) در سه بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان، بازیگر مرد و بازیگر زن جایزه فیپرشی را اعطا می‌کنند.

بخش "استادان معاصر" پالم اسپرینگز نیز به نمایش 10 فیلم جدید فیلمسازان صاحبنام سینمای معاصر اختصاص دارد. "شکوفه‌های گیلاس" دوریس دوری از آلمان، فیلم سوئدی "لحظه های جاودانی" یان تروئل و "زمان و شهر" ترنس دیویس فیلمساز بریتانیایی از فیلم‌های این بخش هستند.

جایزه جان شلزینگر بهترین فیلم اول یا بهترین مستند اول، جایزه فیلم منتخب تماشاگران در دو بخش فیلم داستانی و فیلم مستند و جایزه "پل زدن بین مرزها" از دیگر جوایز جشنواره پالم اسپرینگز است.