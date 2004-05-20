به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، محمد عبدالله الرماحي معاون وزير امور خارجه قطر امروز اعلام كرد : نشست كشورهاي كمك كننده به عراق در روز هاي بيست و پنج و بيست و ششم مي ( پنج و ششم خرداد ) در دوحه برگزار خواهد شد و اين نشست مكمل كنفرانس مادريد كه در اكتبر سال 2003 و نشست ابوظبي كه در فوريه برگزار شد مي باشد .

وي بدون اشاره به جزئيات اين مذاكرات كه به رياست ژاپن در راستاي اجراي يك برنامه كه در كنفرانس فوريه در ابوظبي در باره آن تصميم گيري شد مي باشد .

عراق با فهرستي از طرحهاي بازسازي فوري كه جمعا هزينه آن به چهار ميليارد دلار مي رسد در اين نشست شركت خواهد كرد اما كشور هاي كمك كننده تا سال 2004 فقط يك ميليارد دلار به عراق كمك كرده اند .

در كنفرانس مادريد كشورهاي كمك كننده متعهد شدند كه در كل سي و سه ميليارد دلار براي باسازي عراق بپردازند كه 18.4 ميليارد دلار آن را آمريكاتقبل كرده است .





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