۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۸:۲۲

نمایشگاه "دانشمندان کوچک" در کرج برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کانون فاطمه زهرا(س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج از برپایی نمایشگاه اختراعات و نوآوریهای دانش آموزان ابتدایی این ناحیه با عنوان "دانشمندان کوچک" خبر داد.

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی ارسال فراخوانی در آبان ماه برای مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج،‌ از دانش آموزان مستعد در زمینه اختراع و نوآوری درخواست شد تا کارهای پژوهشی و تحقیقی خود را طی زمان مقرر به کانون ارسال کنند.

وی افزود: در راستای ارسال فراخوان،‌ 500 اثر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شامل تمامی کارهای هنری و تحقیقاتی،‌ مقاله،‌ پژوهش و ... به کانون ارسال شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی از آثار، اختراعات و نوآوریهای منتخب دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه در کانون برپا شده است.

امیری بیان داشت: ملاک ارزشیابی و انتخاب آثار، نوآوری بود و آثاری که از وسایل دورریختنی و غیرقابل استفاده درست شده بود ‌در ارزیابی داوران در رتبه برتر قرار گرفت.

