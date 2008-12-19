کم خوابی احتمال بروز سرطان سینه را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "هلت دی نیوز"، تحقیقات بر روی زنان ژاپنی، آمریکایی و کانادایی که بیشترین آمار سرطان سینه را در سالهای اخیر داشته اند نشان می دهد کم خوابی نقش موثری در این میان داشته است.

یکی از موسسات ملی واقع در شمال شرقی ژاپن تحقیقات گسترده ای را در این مورد بر روی بیش از 28000 زن انجام داده است.

بر اساس مطالعات انجام شده توسط این موسسه شیوه زندگی و عادات خواب این زنان در طول چندین سال مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتیجه اینکه کم خوابی به دلیل ایجاد اختلال در سیستم ایمنی بدن و تداخل در فعالیتهای بخشهای مختلف موجب بروز عوارضی از جمله سرطان سینه در افراد می شود.

بررسیهای انجام شده از سال 1995 تا 2003 نشان داده زنانی که در طول شب 6 ساعت یا کمتر می خوابند به طور چشمگیری در معرض سرطان سینه هستند و چنانچه بیخوابی در آنها به صورت عادت در آمده باشد و حتی 4 ساعت بخوابند میزان بروز سرطان در آنها تا 25/2 برابر افزایش می یابد.

این در حالی است که زنانی که در طول شب بین 8 تا 9 ساعت می خوابند به شدت کمتر در معرض ابتلا به سرطان سینه قرار می گیرند.