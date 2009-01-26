شلوغی منزل بیماریهای قلبی را در زنان افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت گاردین، محققان دانشگاه اوزاکا اعلام کرده اند زنانی که در منازل شلوغ وعلاوه بر همسر و فرزندان با بستگان دیگر زندگی می کنند 2 تا3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی قرار دارند.

تحقیقات 14 ساله بر روی بیش از 91 هزار خانواده نشان داده این گونه مسائل هیچ نوع تاثیری در سلامت قلبی و عروقی مردان ندارد.

در آغاز تحقیقات هیچیک از شرکت کنندگان دچار بیماری جدی مانند سرطان، بیماریهای قلبی و حملات مغزی نبوده اند اما در پایان تحقیقات در سال 2004 تعداد 671 نفر مبتلا به بیماریهای عروق کرونرشده بودند و 339 نفر نیز بر اثر ابتلا به حملات و بیماریهای قلبی و عروقی جان خود را از دست داده بودند.

بررسیها نشان داده منازل شلوغ و زندگی با اطرافیان مزایایی دارد اما تا حدی نیز موجب گسترش عادات بد غذایی، سیگار کشیدن و عدم احساس استقلال و ارامش اعضای خانواده می شود و این موارد بیشتر از مردان زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

بسیاری از شرکت کنندگان در تحقیق نیز استرس ناشی از انجام وظایف روزانه به همراه اضطراب ناشی از انجام سریع و به موقع تمام کارها و پذیراییهای منزل را از عوامل مختل کننده آرامش بر شمرده اند.

تحقیقات محققان امریکایی دانشگاه لینوکس نیز نتایج فوق را تایید می کند و این شلوغی در عصر حاضر که تعداد بیشتری از زنان علاوه بر امور روزانه منزل در خارج از منزل نیز شاغل هستند تاثیر استرس ناشی از شلوغی منزل و زندگی مداوم سایر بستگان با خانواده را مضاعف می کند.