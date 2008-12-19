شش پروژه شهرداری یزد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پروژه های خیابان گلدشت، میدان دارالعباده، میدان چهارم آزادشهر، فضای سبز مثلثی 45 متری دانشگاه یزد، کتابخانه پارک بزرگ شهر، 20 دستگاه اتوبوس جدید گازسوز با حضور معاون عمرانی استانداری یزد، فرماندار یزد، شهردار، معاونین شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر یزد به بهره برداری رسید.

کتابخانه بزرگ شهر در زمین اهدایی شهرداری و با صرف هزینه ای معادل 400 میلیون تومان توسط خیرین احداث شده است.

20 دستگاه اتوبوس جدید گازسوز کولردار نیز با صرف هزینه ای بالغ بر 367 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

خیابان گلدشت حدفاصل بلوار امام رضا(ع) و بلوار علامه جعفری نیز با صرف هزینه ای بالغ بر 50 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفتند.

همچنین میدان دارالعباده با صرف هزینه ای معادل 37 میلیارد تومان، میدان چهارم آزادشهر با صرف هزینه ای معادل 32 میلیون تومان و فضای سبز مثلثی 45 متری دانشگاه آزاد یزد به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع با هزینه ای معادل هفت میلیون تومان به بهره برداری رسید.