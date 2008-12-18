برنامه غرب تبدیل اعراب به مدافعان اسرائیل/ پیامدهای خطرناک همدستی با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه سید "محمد حسین فضل الله" امروز از اینکه برنامه ریزی برخی کشورهای غربی به گونه ای باشد که اعراب وظیفه دفاع از رژیم اسرائیل را پس از شکست این رژیم در سال 2006 به عهده بگیرند، ابراز نگرانی کرد



وی درباره ماجراجویی تجاوزکارانه جدید اسرائیل و هرگونه پوشش این توطئه از سوی رژیمهای عربی هشدار داد و گفت در صورت سرپوش گذاشتن بر این ماجراجویی، کشورهای عربی از تبعات آن در امان نخواهند ماند.



علامه فضل الله هشدار داد شورای امنیت که برنامه ریزی تاریخی برای نابودی مسئله فلسطین انجام می دهد، درصدد محاصره گروههای مقاومت و هدف قرار دادن فلسطین با صدور قطعنامه های زیاد است.



وی گفت : تلاش برای باز کردن کانالهای عادی سازی با دشمن(اسرائیل) و شعله ور کردن فتنه داخلی در میان فلسطینی ها و طرح نقشه راه جدید،سرنوشت نامعلومی را برای مسئله فلسطین رقم می زند.



علامه فضل الله، قطعنامه جدید شورای امنیت درباره روند سازش و ادامه روند آناپولیس اظهار داشت : موافقت شورای امنیت با پیش نویس قطعنامه آمریکا که بر ادامه مذاکرات میان تشکیلات خودگردان و دولت دشمن(رژیم صهیونیستی) بر اساس اصول آناپولیس تاکید می کند، در چارچوب بازی جدید و قدیمی آمریکا قرار دارد .



وی افزود : ما با نگرانی فراوان به خطرات مرحله آتی نگاه می کنیم به ویژه با توجه به آنکه کشورهای غربی در خط اسرائیل حرکت می کنند و این کشورها تصمیم گرفته اند تا اعراب یا برخی از آنها از رژیم اسرائیل پس از شکست در جنگ 2006 در برابر مقاومت لبنان، دفاع کنند.

علامه فضل الله گفت : ما در حالی که احتمال دست زدن رژیم صهیونیستی به ماجراجویی جدید را بعید نمی دانیم؛ درباره هرگونه پوشش عربی این نوع ماجراجویی که پس لرزه های آن صحنه های کشورهای عربی را نیز فرا خواهد گرفت، هشدار می دهیم

وی افزود : ما با توجه به خطرات مرحله بعدی که هدف از آن ایجاد نقشه راهی برای سوق دادن مسئله فلسطین به مسیر نامعلوم و ناشناخته است، از اعراب می خواهیم اندکی به توازن خود بازگردند .



علمه فضل الله گفت : ما به این دسته از اعراب، درباره ادامه دنباله روی از آمریکا و فراموش کردن مسائل محوری خود و سهل انگاری و نشان دادن چراغ سبز به ماجراجویی جدید اسرائیل هشدار می دهیم، زیرا تاریخ همدستان با این توطئه ها را محاکمه خواهد کرد.