به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد شرکت کامپکت دیسک ایندیا در عین حال حقوق ساخت بازی‌ها و دیگر کالاهای تجاری مربوط به پله را از آن خود کرده است.

سورش کومار رئیس این شرکت گفت: ما فیلمی انیمیشن تولید می‌کنیم که پله شخصیت اصلی آن است، هرچند هنوز نمی‌توان درباره فیلمنامه یا خط داستانی فیلم صحبت کرد.

موسسه پرایم لایسنسینگ که حقوق انحصاری آثار مربوط به فوتبالیست نامدار را در اختیار دارد، امضای قرارداد با شرکت هندی را تایید کرد. پائولو فریرا رئیس این موسسه گفت: احساس می‌کنیم یک فیلم انیمیشن می‌تواند راهی ایده‌آل برای جذب تماشاگران بسیار مهم ما از دید ما باشد که نوجوانان و بچه‌ها هستند.

او افزود: تلاش می‌کنیم این فیلم در نیمه نخست سال 2010 آماده نمایش شود. پله نظر نهایی را درباره فیلمنامه می‌دهد و در عین حال در تبلیغات فیلم شرکت می‌کند.

صنعت انیمیشن‌سازی هند در چند سال‌ اخیر رشد قابل‌ملاحظه داشته و فیلمسازان این کشور به این ژانر علاقه زیاد نشان می‌دهند. پله یکی از نقش‌های اصلی فیلم 1981 "فرار به سوی پیروزی" به کارگردانی جان هیوستن را بازی کرد و در برنامه‌های ورزشی تلویزیونی نیز حضور داشته است.

بازیکن معروف با این فیلم پا جای پای مایکل جردن بسکتبالیست معروف می‌گذارد که سال 1996 مضمون فیلم انیمیشن "ازدحام فضایی" بود و خود در آن بازی کرد.

ادیسن آرانتس دو ناسیمنتو ملقب به "پله"، سال 1940 به دنیا آمد و از 15 سالگی به باشگاه سانتوس برزیل پیوست. او در شانزده سالگی به عنوان مهاجم به تیم ملی فوتبال این کشور دعوت و سال 1958 با این تیم قهرمان جام جهانی شد. او همراه تیم برزیل دو بار دیگر و در سال‌های 1962 و 1970 قهرمان جهان شد.

پله به طور حرفه‌ای بیش از 1200 گل به ثمر رساند و به او لقب "سلطان" داده‌اند. پله با وجود پیشنهادهای مختلف حدود دو دهه در تیم سانتوس ماند. او به خاطر توانایی‌های خود در دریبل، پاس‌های بسیار خوب، سرعت زیاد، شوت‌های محکم و ضربات سر استثنایی شهرت داشت.