جوانان نخبه قمی در کتابی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدعباس جوهری شامگاه گذشته در جمع جوانان استان قم با بیان مطلب فوق گفت: در این کتاب جوانان نخبه استان معرفی شده و فعالیت آنها و همچنین اختراعات آنها به ثبت میرسد.
وی تصریح کرد: جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در هفته گذشته در استان قم برگزار شد که طی آن 33 جوان نخبه استان قم معرفی شدند و مابقی جوانان نخبه نیز در کتاب اول معرفی خواهند شد.
جوهری با اشاره به وضعیت جوانان در استان قم گفت: در حال حاضر در استان قم 373 هزار جوان در استان قم بین سنین 15 تا 29 سال زندگی میکنند.
رئیس سازمان ملی جوانان استان قم اظهارداشت: جوانان قمی از خلاقیت و همچنین افکار بسیار ارزشمندی برخوردار هستند که باید تمامی اینها شناسایی و به دیگر جوانان استان و کشور معرفی گردند.
وی بر رفع مشکلات جوانان تاکید کرد و گفت: جوانان امروزه از مشکلات بسیاری رنج میبرند که باید تمامی نهادها و ارگانها به رفع این مشکلات بپردازند.
جوهری در ادامه به برنامههای این سازمان اشاره کرد و گفت: از مهمترین برنامههای پیش رو این سازمان برگزاری همایش اتفاق و تجلیل از 33 تشکل مردم نهاد است که در هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر 110 تشکل در استان قم فعالیت میکنند که در آن جوانان به ارائه برنامههای خود میپردازند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی جوانان استان قم گفت: کتاب اول ویژه معرفی جوانان نخبه استان چاپ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدعباس جوهری شامگاه گذشته در جمع جوانان استان قم با بیان مطلب فوق گفت: در این کتاب جوانان نخبه استان معرفی شده و فعالیت آنها و همچنین اختراعات آنها به ثبت میرسد.
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