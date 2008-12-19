استانهای شمالی در زمستان قطعی گاز ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،‌علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگاران در مورد برنامه های این کمسیون برای جلوگیری از قطعی گاز در زمستان امسال در استان های شمالی کشور اظهار داشت: موضوع گازرسانی در فصل سرما برای مازندران از جمله مسائلی است که مورد پیگیری مجمع نمایندگان بود و در سفر دوم ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت .

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به بخش هایی از بودجه سال آینده کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت نهایی نفت هم اکنون موضوع مهمی است که در بودجه بررسی موشکافانه ای می شود

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یوسف نژاد تصریح کرد: به عقیده کارشناسان تصویب نفت 45 دلاری برای هر بشکه در بودجه سال آینده، سبب کسری بودجه در کشور خواهد شد

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وی معتقد است قبل از ارائه بودجه به مجلس باید تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت محورهای هفت گانه هدفمند کردن یارانه ها که یکی از موضوعات اساسی آن واقعی کردن قیمت های حاصل از انرژی در بخشهای مختلف است، مشخص شود

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به گفته یوسف نژاد، به نظر می رسد مجلس به لحاظ عدم اطلاع رسانی هنوز آمادگی رای دادن به لایحه هدفمند کردن یارانه ها را ندارد و در این رابطه دولت باید جدیت بیشتری به خرج دهد

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وی اظهار داشت: رئیس جمهور بارها تاکید داشته که به زودی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس آماده و مجلسیان نسبت به تصویب آن اقدام می کنند ولی هیچ اتفاقی هنوز صورت نگرفته است