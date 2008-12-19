به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر دیروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که در این دیدار تیم فوتبال ماشین سازی در ورزشگاه خانگی خود با یک گل مغلوب تیم فوتبال اتکا گرگان شد.

تیم فوتبال اتکا گرگان با این پیروزی 12 امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی گروه دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور صعود کرد. ماشین سازی هم با یک امتیاز همچنان قعرنشین این گروه است.

هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز و فردا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه یک:

جمعه - 29/9/87

* گل گهر سیرجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* مهرکام پارس - استیل آذین، ساعت 14، ورزشگاه اسلامشهر تهران

* نساجی مازندران - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* پتروشیمی تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* کوثر لرستان - شهرداری تبریز، ساعت 14 ، ورزشگاه تختی خرم آباد

* شهرداری زنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان

* فولاد سپاهان نوین - آلومینیوم اراک، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان

گروه دو:

جمعه - 29/9/87

* دیهیم اهواز - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* پیام مخابرات فارس - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شاهین پارس جنوبی - تراکتور سازی تبریز، ساعت 14، بهشتی بوشهر

* تربیت یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

شنبه - 30/9/87

* نیروی زمینی - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران

* شیرین فراز کرمانشاه- مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

جدول رده بندی گروه یک:

1- فولاد سپاهان نوین 15 امتیاز

2- آلومینیوم اراک 13 امتیاز

3- شهرداری تبریز 12 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- استیل آذین 12 امتیاز - تفاضل گل 1+

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13- شهرداری زنجان 3 امتیاز

14- شهرداری بندرعباس 2 امتیاز

جدول رده بندی گروه دو:

1- شاهین بوشهر 19 امتیاز

2- نیروی زمینی 14 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- تراکتورسازی تبریز 13 امتیاز

4- اتکا گرگان 12 امتیاز(یک بازی بیشتر)

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13- تربیت یزد 4 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز یک امتیاز