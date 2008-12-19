سهم حمل و نقل عمومی باید به 75 درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ محمد رویانیان پنج شنبه شب در همایش روز ملی حمل و نقل در ساری با اشاره به اینکه بین دو و نیم تا چهار برابر دولت های گذشته در زمینه حمل و نقل عمومی در دولت نهم کار شده است، افزود: اکنون هفت درصد جابجایی کالا توسط سیستم حمل و نقل ریلی صورت می گیرد که باید افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: سهم حمل و نقل کالا در بخش ریلی باید از هجده درصد فعلی به 30 درصد در برنامه چهارم برسد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه نیمی از اقدامات توسعه ای در درون شهرهای کشور در دولت نهم صورت گرفته است تصریح کرد: عزم دولت توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی، رانندگان و تامین رفاه عمومی برای رانندگان و خانواده های آنان است.

رویانیان با بیان اینکه مازندران در بخش حمل و نقل شاهد افق های روشنی خواهد بود یادآور شد: این استان با کمبود پایانه های بار مواجه بوده که باید تقویت شود.

وی از ارائه طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که به موجب تصویب این طرح تسهیلات ویژه ای جهت بیمه رانندگان کشور همانند سایر کارکنان رسمی و قراردادی نظام هماهنگ خدمات کشوری صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس راهور ناجا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امنیت، ایمنی، سیاست و اقتصاد هر کشوری بسته به توسعه حمل و نقل آن کشور است اظهار داشت: حمل و نقل ستون فقرات توسعه کشور است.

رویانیان بیان داشت: حمل و نقل نشانه میزان توسعه یافتگی کشور بوده و برای رسیدن به توسعه اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ارتقاء امنیت، توان نظامی و پدافند غیرعامل به توسعه حمل و نقل هر کشوری نیاز است.

وی با اشاره به رشادت های رانندگان سیستم حمل و نقل کشور در خلق حماسه 26 آذر به فرمان معمار کبیر انقلاب اظهار داشت: چرخه اقتصاد آن دوران کشور با مجاهدت های رانندگان عرصه حمل و نقلی کشور به حرکت درآمده و انقلاب اسلامی ایران بیمه شده بود.