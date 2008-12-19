به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شب گذشته با انجام 6 دیدار به پایان رسید.

در مهم‌ترین دیدارهای برگزار شده دیشب تیم مهرام که هفته گذشته مغلوب تراکتورسازی کردستان شده بود تنها با 2 اختلاف امتیاز مقابل دانشگاه آزاد به برتری دست یافت. شاگردان عباس آقاکوچکی در تیم آرارات با شکست بازیکنان صبامهر پنجمین پیروزی خود را جشن گرفتند. شاگردان مهران شاهین طبع که نیمه نخست را هم با نتیجه (31 بر 42) واگذار کرده بودند با این شکست از رده سوم سقوط کردند. بیم بابل در روزی که "ویتاری مارش" آمریکایی را برای نخستین بار در ترکیب تیم خود داشت دراصفهان متحمل شکست شد.

در سایر دیدارها تیم هیئت بسکتبال لنگرود با غلبه بر لوله a.s شیراز به دومین پیروزی خود دست یافت. هیئت بسکتبال خراسان رضوی بازهم با شکست مواجه شد تا همچنان تنها تیم بدون برد جدول مسابقات بسکتبال باشد. و بالاخره اینکه ماهشهری ها با 20 اختلاف امتیاز حریف شهرکردی را از پیش رو برداشتند تا جایگاه خود در صدر جدول را حفظ کنند.

نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در هفته نهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگا‌ه‌های کشور به شرح زیر است:

* مهرام 77 - دانشگاه آزاد 74

* آرارات 86 - صبامهر 78

* هیئت بسکتبال شهرکرد 70 - پتروشیمی ماهشهر 90

* ذوب آهن اصفهان 57 - بیم بابل 51

* هیئت بسکتبال لنگرود 68 - لوله a.s شیراز 64

* هیئت بسکتبال خراسان رضوی 70 - تراکتورسازی کردستان 96

در این هفته از مسابقات تیم شهرداری گرگان با قرعه استراحت روبه رو بود.

در پایان دیدارهای هفته نهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های پتروشیمی و هیئت بسکتبال خراسان رضوی رده‌های اول و آخر جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند.

جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

1- پتروشیمی ماهشهر (16 امتیاز)

2- مهرام تهران (16 امتیاز)

3- ذوب آهن اصفهان (15 امتیاز)

4- صبامهر تهران (14 امتیاز)

5- آرارات تهران (13 امتیاز)

6- بیم بابل (12 امتیاز)

7- لوله a.s شیراز (11 امتیاز)

8- شهرداری گرگان (11 امتیاز)

9- تراکتورسازی کردستان (11 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (11 امتیاز)

11- هیئت بسکتبال لنگرود (10 امتیاز)

12- دانشگاه آزاد (8 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (8 امتیاز)