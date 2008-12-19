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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۲

یک مقام عراقی مدعی ابراز ندامت "الزیدی" شد

یک مقام عراقی مدعی ابراز ندامت "الزیدی" شد

مشاور نخست وزیری عراق اعلام کرد که خبرنگار عراقی که کفشهایش را به سوی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرد در نامه ای از این کار خود ابراز ندامت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مشاور مطبوعاتی نخست وزیر عراق مدعی شد که منتظر الزیدی در نامه ای به نوری المالکی ابراز پشیمانی کرده است.

همچنین در همین رابطه قاضی پرونده پرتاب کفشهای خبرنگار عراقی بسوی جرج بوش پنجشنبه شب در بغداد گفت: کفش ها را ماموران امنیتی امنیتی عراق و آمریکا بررسی و سپس نابود کردند.

این قاضی که اشاره ای به نام وی نشده، از مخالفت دادگاه با درخواست آزادی با وثیقه "منتظر الزیدی" خبر داد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: این تصمیم برای حفاظت از جان خبرنگار عراقی اتخاذ شده است.

خبرنگار عراقی پس از پرتاب کفشهای خود بسوی بوش در یک نشست خبری در بغداد، دستگیر و بازداشت شد. 

کد مطلب 802442

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