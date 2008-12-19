انجمن بازیگران آمریکا دچار "تردید" شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مریل استریپ که در "تردید" نقش راهبه‌ای سنتی را بازی می‌کند در بخش بهترین بازیگر زن جوایز SAG نامزد دریافت جایزه است و فیلیپ سیمور هافمن به نقش کشیشی اصلاح‌طلب که راهبه او را به چالش می‌کشد، در بخش بهترین بازیگر مرد مکمل رقابت می‌کند.

ایمی آدامز و وایولا دیویس دیگر بازیگران "تردید" نیز هر دو در بخش بهترین بازیگر زن مکمل نامزد دریافت جایزه هستند و این فیلم با حضور در بخش بهترین گروه بازیگری پنجمین نامزدی جوایز سالانه انجمن بازیگران آمریکا را به خود اختصاص داد.

ریچارد جنکینز برای بازی در نقش یک استاد دانشگاه در فیلم "میهمان" که با چند مهاجر دوست می‌شود، فرانک لانجلا به نقش ریچارد نیکسن در "فراست / نیکسن"، شان پن برای بازی در "میلک" به نقش هاروی میلک سیاستمدار منحرف آمریکایی، براد پیت در نقش مردی که با گذشت زمان جوانتر می‌شود در "مورد عجیب بنجامین باتن" و میکی رورک به نقش یک کشتی‌گیر پا به سن گذاشته در "کشتی‌گیر"، نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد هستند.

آن هاتاوی به نقش زنی که تازه اعتیاد را ترک کرده در "ریچل ازدواج می‌کند"، آنجلینا جولی در نقش مادری در جستجوی فرزند گمشده خود در "بچه عوضی"، ملیسا لئو در نقش زنی تنها که به درون دنیای قاچاقچیان انسان کشیده می‌شود در "رود یخزده" و کیت وینسلت که در "مسیر انقلابی" نقش زنی گیر افتاده در حومه شهر را دارد، دیگر نامزدهای بخش بهترین بازیگر زن جوایز SAG در کنار استریپ را تشکیل می‌دهند.

وینسلت در نقش یک زندانبان آلمانی در فیلم "تردید" در بخش بهترین بازیگر زن مکمل نیز نامزد دریافت جایزه است. او در این بخش جدا از آدامز و دیویس، با پنه‌لوپه کروز به نقش یک همسر سابق در "ویکی کریستینا بارسلونا" و تاراجی پی. هنسن در نقش زنی که بنجامین نوزاد را در "مورد عجیب بنجامین باتن" به فرزندی می‌پذیرد، رقابت دارد.

جز هافمن، دیگر نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد مکمل عبارتند از جاش برولین به نقش رقیب سیاسی میلک در "میلک"، رابرت داونی جونیر در "تندر استوایی" در نقش یک بازیگر وابسته به متد که برای فیلم جدیدش خود را به شکل یک بازیگر سیاه‌پوست درآورده، هیث لجر فقید برای حضور در نقش جوکر در "شوالیه تاریکی" و دو پاتل به نقش مردی جوان در "میلیونر اسلامداگ".

نامزدهای گروه بازیگری نیز شامل فیلم‌های "تردید"، "فراست / نیکسن"، "میلک"، "میلیونر اسلامداگ" و "مورد عجیب بنجامین باتن" هستند. SAG در عین حال در بخش تلویزیون اسامی نامزدهای هشت رشته را اعلام کرد.

جیمز ارل جونز بازیگر قدیمی سیاه‌پوست جایزه یک عمر دستاورد امسال انجمن بازیگران را دریافت می کند. مراسم اعطای جوایز SAG روز 25 ژانویه (ششم بهمن) در تالار شراین لس آنجلس برگزار می‌شود. این انجمن بیشترین عضو را میان شش هزار رای‌دهنده آکادمی علوم و هنرهای سینمایی دارد و جوایز آن شاخصی بسیار مهم برای اسکار است.