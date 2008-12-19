قیمتهای اقلام شب یلدا در شیراز کنترل شد

محمود هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: بازرسان ویژه اصناف و بارزگانان به طور مداوم طی این چند روز در سطح شهر حضوری فعالانه داشته و قیمتهای اقلام شب یلدا را در اصناف مختلف مد نظر دارند تا از تغییر ناگهانی آن جلوگیری کنند و در این رابطه گشتهای مجمع امور صنفی نیز مراکز شیرینی فروشی، میوه فروشی، خشکبار و.. را تحت کنترل دارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر قیمت هندوانه در شیراز از یک هزار و 200ریال تا دو هزار ریال متغیر بوده که این تفاوت نیز به نوع و کیفیت آن بستگی دارد و در خصوص قیمت انار نیز امسال به علت کمبود آن نمی توان قیمت خاصی را در نظر گرفت ولی برای آجیل، شیرینی و .. قیمتها هیچ تغییری نداشته و تا شامگاه شنبه بازرسان در سطح شهر حضور دارند تا با واحدهای صنفی متخلف برخورد کنند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز همچنین بیان کرد: هم اکنون در 24شهرستان استان تیمهای مشخص بازرسی حوزه اصناف حضور داشته که فرمانداران هر شهرستان برای آنان اعتبارات و بودجه ای را در نظر گرفته اند از این رو با اقداماتی که طی این مدت صورت گرفته استان فارس در بخش نظارت و بازرسی از سوی سازمان بازرسی کشور لوح تقدیر گرفته است.