۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قیمتهای اقلام شب یلدا در شیراز کنترل شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز از کنترل قیمتها انواع اقلام شب یلدا در این شهرستان از سوی گشتهای ویژه خبر داد.

محمود هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: بازرسان ویژه اصناف و بارزگانان به طور مداوم طی این چند روز در سطح شهر حضوری فعالانه داشته و قیمتهای اقلام شب یلدا را در اصناف مختلف مد نظر دارند تا از تغییر ناگهانی آن جلوگیری کنند و در این رابطه گشتهای مجمع امور صنفی نیز مراکز شیرینی فروشی، میوه فروشی، خشکبار و.. را تحت کنترل دارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر قیمت هندوانه در شیراز از یک هزار و 200ریال تا دو هزار ریال متغیر بوده که این تفاوت نیز به نوع و کیفیت آن بستگی دارد و در خصوص قیمت انار نیز امسال به علت کمبود آن نمی توان قیمت خاصی را در نظر گرفت ولی برای آجیل، شیرینی و .. قیمتها هیچ تغییری نداشته و تا شامگاه شنبه بازرسان در سطح شهر حضور دارند تا با واحدهای صنفی متخلف برخورد کنند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز همچنین بیان کرد: هم اکنون در 24شهرستان استان تیمهای مشخص بازرسی حوزه اصناف حضور داشته که فرمانداران هر شهرستان برای آنان اعتبارات و بودجه ای را در نظر گرفته اند از این رو با اقداماتی که طی این مدت صورت گرفته استان فارس در بخش نظارت و بازرسی از سوی سازمان بازرسی کشور لوح تقدیر گرفته است.

