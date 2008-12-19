تثبیت صدرنشینی الجزیره / ناکامی بازیکنان ایرانی در گلزنی

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین هفته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته با برگزاری چهار دیدار آغاز شد.

در مهمترین دیدار برگزار شده دیشب، تیم الجزیره که در صدرنشینی رقابت نزدیکی با تیم الاهلی دارد با نتیجه 3 بریک مقابل الشباب به برتری دست یافت و با 25 امتیاز موقعیت خود را در صدر جدول بهبود بخشید.

دیشب همچنین تیم عجمان با حضور سامره و کاظمیان به مصاف الخلیج رفت و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد. اگرچه نام بازیکنان ایرانی عجمان در فهرست گلزنان این بازی ثبت نشد اما آنها نقش قابل توجهی در پیروزی تیم‌شان داشتند.

در سایر دیدارهای برگزار شده دیشب العین بر الوصل غلبه کرد و دیدار تیم‌های النصر و الوحده نیز به تساوی یک بریک انجامید.

نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده دیشب به این شرح است:

* الشباب یک - الجزیره 3

گل‌ها: مارکوس آسانسائو (38) برای الشباب و فرناندو بایانو (3 و 61) و رافائل سوبیس (78) برای الجزیره

* عجمان 2 - الخلیج یک

گل‌ها: غریب حارب (33) و سمیر ابراهیم (56) برای عجمان و عباس مویرا (90) برای الخلیج

* العین 2 - الوصل صفر

گل‌ها: آندری دیاز (83 و 89 - پنالتی)

* النصر یک - الوحده یک

گلها: محمد عمر (46) برای النصر و آندری لوسیانو سیلوا (90 - پنالتی) برای الوحده

هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های امارات امشب با برگزاری 2 دیدار دیگر پیگیری می شود. در مهمترین دیدار امروز تیم فوتبال الاهلی نزدیک ترین تعقیب کننده الجزیره در زمین الظفره به میدان می رود.

برنامه دیدارهای امروز لیگ برتر امارات به این شرح است:

جمعه - 29/9/87

* الظفره - الاهلی

* الشارجه - الشعب

جدول رده بندی:

1- الجزیره 25 امتیاز (تفاضل گل 15+)

2- الاهلی 22 امتیاز

3- العین 21 امتیاز

4- عجمان 17 امتیاز

5- الوحده 12 امتیاز- تفاضل گل 2+

6- النصر 12 امتیاز- تفاضل گل 2-

7- الوصل 11 امتیاز

8- الشارجه 10 امتیاز- تفاضل گل 6-

9- الشباب 10 امتیاز- تفاضل گل 8-

10- الظفره 9 امتیاز

11- الشعب 7 امتیاز- تفاضل گل 7-

12- الخلیج 7 امتیاز- تفاضل گل 11-