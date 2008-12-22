کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده کشور تایید نهایی می شوند

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گفت: تعداد اختراعات تأیید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بسیار کم است به طوری که کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت در نهایت تأیید نهایی می شوند.