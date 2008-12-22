کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده کشور تایید نهایی می شوند

حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اختراعاتی که در سازمان ثبت به ثبت می رسند بر اساس خود اظهاری است و سازمان پژوهشهای علمی صنعتی نیز اعتبار علمی اختراعات را بررسی می کند.
وی اظهار داشت: تعداد اختراعات تأیید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بسیار کم است و شاید 10 درصد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت در نهایت تأیید نهایی می شوند.
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گفت: باید خود مخترع بخواهد که اختراعش برای تأیید در سازمان پژوهشها مورد بررسی قرار گیرند و علاوه بر ثبت مورد تأیید علمی نیز قرار گیرند.
وی درباره سیاستهای سازمان پژوهشها برای ثبت پتنت در خارج کشور گفت: ثبت پتنت هزینه های بالایی دارد. یک ثبت کامل پتنت بیش از 30 میلیون تومان در خارج از کشور هزینه دارد از این رو باید به صورت هدف دار ثبت اختراع در خارج را انجام داد.
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