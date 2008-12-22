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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

رحیمی در گفتگو با مهر:

کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده کشور تایید نهایی می شوند

کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده کشور تایید نهایی می شوند

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گفت: تعداد اختراعات تأیید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بسیار کم است به طوری که کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت در نهایت تأیید نهایی می شوند.

حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اختراعاتی که در سازمان ثبت به ثبت می رسند بر اساس خود اظهاری است و سازمان پژوهشهای علمی صنعتی نیز اعتبار علمی اختراعات را بررسی می کند.

وی اظهار داشت: تعداد اختراعات تأیید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بسیار کم است و شاید 10 درصد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت در نهایت تأیید نهایی می شوند.

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گفت: باید خود مخترع بخواهد که اختراعش برای تأیید در سازمان پژوهشها مورد بررسی قرار گیرند و علاوه بر ثبت مورد تأیید علمی نیز قرار گیرند.

وی درباره سیاستهای سازمان پژوهشها برای ثبت پتنت در خارج کشور گفت: ثبت پتنت هزینه های بالایی دارد. یک ثبت کامل پتنت بیش از 30 میلیون تومان در خارج از کشور هزینه دارد از این رو باید به صورت هدف دار ثبت اختراع در خارج را انجام داد.

کد مطلب 802506

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