ایران واعراب به مداخله دیگران نیاز ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" در پاسخ به این پرسش که شما چه انتظاری از حکومت آینده آمریکا دارید اظهار داشت : من امیدوارم همانطور که اوباما در مبارزات انتخاباتی اش قول داده بود یک دگرگونی در سیاست خاورمیانه ای آمریکا ایجاد شود و حکومت آینده در واشنگتن به این موضوع فکر کند که چقدر زمان را با اقدامات بی مفهوم به هدر داده است.

عمرو موسی در ادامه خاطر نشان کرد : این مسئله مهم است که آمریکا بالاخره به ایجاد صلح روی بیاورد و نه فقط ایجاد گرایشهای صلح طولانی مدت و وقت گیر همانگونه که در حال حاضر آن را دنبال می کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد : قدرت اجرایی جدید در آمریکا باید در مناقشات خاورمیانه نقش یک واسطه صادق را ایفا کند. به این ترتیب آمریکاییها می توانند اعتبارشان را در خاورمیانه بهبود بخشند. نقش واسطه گری جانبدارانه و مغرضانه که کاخ سفید در سالهای گذشته در خاورمیانه دنبال می کرد موفقیتی به همراه نداشته است.

وی در ادامه درباره مناقشات بین رژیم اشغالگر قدس و فلسطینیها اظهار داشت : تا به حال هیچ پیشرفتی در گرایش صلح بین اسرائیل و فلسطینیها وجود نداشته است. من امیدوارم که اروپاییها به زودی یک نقش سیاسی فعالتری را در خاورمیانه ایفا کنند. مهمترین مسئله در این میان این است آنها باید اسرائیل را از ادامه شهرک سازی باز دارند. اروپاییها اجازه ندارند هرگز در این مسئله با اسرائیل سازش کنند.

عمرو موسی در ادامه با تاکید بر اینکه خاورمیانه باید یک منطقه عاری از سلاحهای هسته ای باشد اظهار داشت که همانطور که به برنامه های هسته ای ایران دقیقا رسیدگی می شود باید به برنامه اتمی اسرائیل نیز پرداخته شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که مسائل بین ایران و جهان عرب باید از طریق گفتگوی بین دو طرف حل شود و نه با دخالت های خارجی. ما در این راستا هیچ نیازی به طرف سومی نداریم که در هر صورت علایق شخصی خود را دنبال می کند.