طرح جدید ژنرال اودیرنو برای خروج از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال ریموند اودیرنو روز جمعه در جمع مقامات وزارت دفاع آمریکا از طرحی سخن به میان آورد که پیش بینی کاهش تدریجی حدود 150 هزار سرباز آمریکایی در عراق برای خروج کامل این نیروها تا سال 2012 میلادی را می کند.

در این طرح، مسئله خروج سه ساله نیروها از عراق براساس توافق خروج گنجانده شده است.

ژنرال دیوید پترائوس فرمانده کل عملیات نظامی در عراق و افغانستان حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است.

پارلمان عراق اوائل آذر ماه در نشستی پرتنش با حضور 189 نماینده از مجموع 275 نماینده به رای گیری درباره توافقنامه جنجال برانگیز خروج نظامیان آمریکایی از عراق پرداخت که 144 نماینده حاضر به آن رای مثبت و 35 نماینده به آن رای منفی دادند. در این نشست توافقنامه موسوم به توافقنامه چارچوب همکاریهای راهبردی میان عراق و آمریکا هم تصویب شد.