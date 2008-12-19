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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

اختصاصی مهر/

امتیاز ساخت فیلمی بر اساس رمان "دا" به میلانی واگذار شد

امتیاز ساخت فیلمی بر اساس رمان "دا" به میلانی واگذار شد

انجمن سینمای دفاع مقدس امتیاز ساخت فیلمی بر اساس رمان "دا" را که خاطرات یک زن از دوران دفاع مقدس است به تهمینه میلانی واگذار کرد.

تهمینه میلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: محمدرضا شرف‌الدین مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس امتیاز کتاب "دا" را برای ساخت فیلمی بر اساس آن به بنده واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه تمایل به کارگردانی این اقتباس ادبی را دارد، گفت: صحبتهای مقدماتی را در این باره انجام داده‌ایم و من هم طرح "تنهایی پرهیاهو" را بر این کتاب نوشته‌ام و آن را به شرف‌الدین داده‌ام. اما هنوز بحث ساخت فیلم به مرحله نهایی نرسیده است.

کتاب "دا" خاطرات سیده زهرا حسینی از دوران دفاع مقدس است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در چهار ماه به چاپ سیزدهم رسیده است.

راوی این کتاب تصویری شفافی از آن دوران به دست می‌دهد و در واقع داستان آن پلی‌ است برای ارتباط بیشتر نسل جوان با نسل دوران دفاع مقدس. این کتاب حضور زنان در دفاع مقدس را به تصویر کشیده است.

کد مطلب 802517

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