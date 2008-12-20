تصویربرداری "منطقه مرزی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه را رحمانی نوشته و در آن داستان دختری جوان روایت میشود که برای یافتن خبری از نامزد خود راهی روستایی در منطقهای مرزی میشود و حضور او در این منطقه اتفاقهایی تازه را برای او به همراه دارد.
گروه تولید از چندی پیش کار خود را در ارتفاعات روستای ماسال آغاز کردند و تصویربرداری با بازی کاظم مولایی، نرگس نافذ، مسعود بدرطالعی و منیره حسینزاده انجام شد. رضا تیموری مدیر تصویربرداری "منطقه مرزی" که به تازگی جایزه بهترین فیلم را از پنجمین دوره جشنواره فیلم دبی دریافت کرد.
فرشید فرجی صدابردار، کاظم مولایی تدوینگر، سجاد نصراللهی مدیر تولید و علی ساجدی تهیهکننده فیلم داستانی "منطقه مرزی" بودند. "پسران پائیز"، "عاشقانههای پل"، "عطر گیسو"، "پنجره" و "ویلچر من" از جمله فیلمهای کوتاه و مستند رحمانی است.
