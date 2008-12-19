نگاه مستند "آرام باش و تا هفت بشمار" نظر داروان جشنواره دبی را جلب کرد

رضا تیموری که با فیلم سینمایی "آرام باش و تا هفت بشمار" رامتین لوافی‌پور جایزه بهترین فیلمبرداری جشنوراه فیلم دبی را از آن خود کرده، درباره ویژگی‌های کار در این اثر به خبرنگار مهر گفت: این کار دیجیتال تصویربرداری شده و نخستین فیلم بلند من و لوافی‌پور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از این کار که دو سال قبل تصویربرداری شده در پروژه‌های مستند حضور داشتم و به دلیل وجود شاخصه‌های مستند حضور در این کار را پذیرفتیم. فضای مستند در لایه‌های مختلف این کار از جمله بازی‌ها، کارگردانی و فیلمنامه قابل مشاهده است و همین مسئله فیلم را ملموس‌تر جلوه می‌دهد.

تیموری "آرام باش و تا هفت بشمار" را برشی از زندگی گروهی از مردمان جزیره قشم دانست و گفت: تمام داستان فیلم در قشم اتفاق می‌افتد و از آن‌جا که اثر برشی از زندگی کسانی است که در جزیره قشم قاچاق می‌کنند، تلاش کردیم در نحوه فیلمبرداری هم به فضای رئال آن وفادار بمانیم و اکثر صحنه‌های فیلم به صورت دوربین روی دست تصویربرداری شده است.

وی با اشاره به تکنیکی که در کشورهای پیشرفته برای فیلمبرداری آثار بکار گرفته می‌شود گفت: با اینکه ما نسبت به هالیوود در زمینه تکنیک فیلمبرداری عقب هستیم، اما وقتی حرف از هنر فیلمبرداری به میان می‌آید دیگر اهمیت تکنیک‌ها کنار می‌رود. در "آرام باش و تا هفت بشمار" با دوربین دیجیتال Z1 کار کردیم.

تیموری که سال‌ها در عرصه مستند فعالیت کرده، به دلیل حضور سر صحنه فیلمبرداری فیلمی کوتاه به کارگردانی مهدی رحمانی در ارتفاعات ماسال امکان حضور در مراسم پایانی جشنواره فیلم دبی را به دست نیاورد و لوافی‌پور کارگردان فیلم جایزه او را از جشنواره دبی دریافت کرد.