میزان راههای روستایی آسفالته هرمزگان 43 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خداداد مقبلی ظهر امروز در حاشیه نماز جمعه بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای اخیر به دست کم 200 روستا راه آسفالته با عرض بیش از 12 متر رسید و بسیاری از راههای روستایی نیز که در اثر زمان فرسوده و یا دچار مشکلات زیرسازی شده بودند اصلاح شد.

وی گفت: در سه سال اخیر به میزان یکهزار و 14 کیلومتر راه آسفالته به مجموعه راهها استان افزوده شده که کل راههای آسفالته کشور به 5 هزار و 229 کیلومتر رسیده است.

مقبلی ادامه داد: بیش از 160 کیلومتر راه با مشخصات بزرگراه و آزاد راه در هرمزگان ساخته شده که در کل تاریخ پس از انقلاب بی سابقه بوده و میزان آن را از 51 کیلومتر در سال 83 به بیش از 210 کیلومتر در حال حاضر رسانده و بالغ بر 300 کیلومتر نیز هم اکنون در دست اجراست.

مدیر کل راه و ترابری هرمزگان افزود: راه بستر اساسی توسعه و رشد یک منطقه بشمار می رود و در طول سه ساله اخیر بیش از 120 میلیارد تومان در راههای هرمزگان هزینه شده است.