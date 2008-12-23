هزینه عمل جراحی قلب در ایران گرانتر از متوسط جهانی است

20 جراح و متخصص برجسته قلب جهان که مسئولیتهای اجرایی مهمی در بیمارستانها و انجمنهای تخصصی قلب کشور خود دارند در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به هزینه های بالای عمل جراحی قلب در ایران اظهار تعجب کردند.

به گفته اغلب آنها هزینه های عمل جراحی قلب در ایران با توجه به استانداردهای موجود در سطح جهانی بالاتر از حد متوسط است و شرکتها و موسسات بیمه گر حمایتهای کمتری را در اینگونه جراحیها از بیماران به عمل می آورند.

در این باره معاون اسبق انجمن جراحان قلب ایالات متحده امریکا که بیشترین تعداد عمل جراحی قلب در این کشور را انجام داده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: انجام عمل جراحی قلب در امریکا کاملا متفاوت تر از دیگر کشورهای دنیاست و بستگی به اشخاص دارد و در مورد افرادی که بیمه هستند اینگونه عملها رایگان بوده و در خصوص کسانی که به صورت خصوصی اقدام به انجام عمل جراحی قلب می کنند هزینه یک عمل جراحی بین 7 هزار تا 10 هزار دلار تمام می شود.

پروفسور " کانلی" می افزاید: البته این هزینه ها با توجه به سطح استانداردهایی است که در بیمارستان های این کشوررعایت می شود و نباید فراموش کرد که در ایالات متحده تجهیزات پزشکی به مراتب پیشرفته تر از دیگر کشورهاست. با این همه اگر بیمارستانی از نظر استانداردهای پزشکی پایین تر از بیمارستانی دیگر باشد این هزینه ها متناسب با آن کاهش می یابد.

این اظهارات توسط جراح برجسته قلب امریکا در حالی بیان می شود که مقایسه متوسط هزینه های عمل جراحی قلب در ایران نشان دهنده بالاتر بودن نرخ آن نسبت به این کشور است.

بر اساس بررسیهای انجام شده در ایران متوسط هزینه یک عمل جراحی قلب بین 5 تا 15 میلیون تومان است واستاندارد پزشکی و خدمات رسانی بیمارستانهایی که عمل جراحی قلب در آنها انجام می شود تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

گرچه اظهارات مسئولان بهداشت و درمان کشور مغایر با این موضوع بوده و از دیدگاه آنها انجام عملهای جراحی قلب در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان از هزینه کمتری برخوردار است و گاه هزینه یک عمل جراحی قلب در ایران حتی ارزانتر از این کشورها تمام می شود.

با این همه بررسی اظهارات جراحان برجسته قلب کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی در حال توسعه به خبرنگار مهر حاکی از آن است که این هزینه ها بالاتر از رقمی است که مردم این کشورها برای انجام عمل های جراحی قلب پرداخت می کنند.

به عنوان نمونه در بیمارستان رضوی مشهد که زیر نظر یک نهاد مذهبی اداره می شود هزینه های عمل جراحی قلب بین 5 تا 6 میلیون تومان بوده ودر برخی بیمارستان های دولتی تهران از جمله بیمارستان امام خمینی این هزینه ها بین 7 تا 10 میلیون تومان است که این رقم در بیمارستانهای خصوصی گاه به بیش از 15 میلیون تومان هم می رسد.

گرچه دلیل اصلی بالا بودن هزینه های عمل جراحی قلب دربیمارستانهای خصوصی ایران از سوی مدیران آنها بالا بودن استانداردهای پزشکی این بیمارستانها عنوان می شود.

نباید فراموش کرد که میزان مهارت جراح در ایران نیز از عوامل تعیین کننده در قیمت تمام شده یک عمل جراحی محسوب می شود.

در این باره دبیر انجمن " آترو اسکلروز " به خبرنگار مهر می گوید: هر چقدر جراحی که قرار است عمل جراحی قلب بیمار شمار انجام دهد معروفتر و اعتبار علمی اش بیشتر باشد هزینه تمام شده عمل جراحی اش نیز گرانتر می شود."

دکتر محمدرضا محمد حسنی یکی از سرشناس ترین جراحان قلب ایران را نمونه می آورد و می گوید: این متخصص معروف برای هر عمل جراحی قلبی که انجام می دهد نزدیک به 16 میلیون تومان دریافت می کند.

با این همه جراحان برجسته جهان در گفتگو با خبرنگار مهر می گویند: هزینه های درمانی در ایران در شرایطی بالاتر از متوسط جهانی است که متوسط درآمد ایرانیان نسبت به سایر کشورهای منطقه پایین تر است.

رئیس بخش دپارتمان قلب کرواسی به خبرنگار مهر می گوید: در بیمارستانهای خصوصی کشور ما هزینه های عمل جراحی قلب 5 هزار یورو است و این رقم در بیمارستانهای دولتی حداکثر به 6 هزار یورو می رسد و این در حالی است که مردم این کشور به طور متوسط بین 1 تا 2 هزار یورو حقوق دریافت می کنند .

دکتر " بوجان بیوسینا " با اشاره به وضعیت هزینه های عمل جراحی قلب در کشورهای همسایه کرواسی می گوید: هزینه های مربوط به عمل جراحی قلب در کشور یوگسلاوی بطور متوسط 7 هزار یورو است و این رقم در دیگر کشورهای حوزه بالکان تفاوت چندانی با کشور کرواسی ندارد و تقریبا قیمت ها مشابه هم هستند.

نکته جالب توجه در مورد هزینه های عمل جراحی قلب این است که در برخی کشورها این هزینه ها بسیار پایین بوده و یا تمام هزینه های عمل جراحی بر عهده دولت است.

"سانجان روحان" یک متخصص و جراح قلب هندی به خبرنگار مهر می گوید: در کشور هند انجام این عمل جراحی تنها 300 دلار هزینه دارد و در بسیاری از موارد اگر شهروندان هندی بودجه کافی برای درمان عمل جراحی را نداشته باشد خود دولت هزینه درمان بیمار را متقبل می شود.

در کشور کانادا هم مردم هزینه ای بابت عمل جراحی قلب پرداخت نمی کنند. احمد پوستی زاده که از ایرانیان مقیم کانادا است و از جراحان قلب و ریه بیمارستان " بریتیش کلمبیا " کانادا به خبرنگار مهر می گوید: در کانادا مردم بابت عمل جراحی قلب هزینه ای پرداخت نمی کنند و انجام این عمل برای بیماران قلبی رایگان است و گرچه هر عمل جراحی برای دولت بین 30 تا 50 هزار دلار هزینه در بر دارد.

با اینهمه در بیشتر کشورهای دنیا عمل جراحی قلب هزینه هایی دارد که بسته به عواملی چند متغیر است.

" بلهانک پینار" رئیس دپارتمان قلب بیمارستان فلورنس نایتینگ استامبول در این باره به خبرنگار مهر می گوید: در بیمارستانی که من در آن عمل جراحی قلب انجام می دهم هزینه هر عمل جراحی 10 هزار دلار هزینه دارد و این رقم در مقایسه با هزینه های عمل جراحی قلب در کشورهای دیگر رقم پایین به حساب می آید.

بر اساس بررسیهای انجام گرفته توسط خبرنگار مهر هزینه هر عمل در هلند برای دولت 15 هزار دلار و در بلژیک 22 هزار دلار و در ژاپن 8 هزار دلار است که تقریبا تمام این هزینه ها را دولتها پرداخت می کنند.