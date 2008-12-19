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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹

انجمن کتابداری دو کارگاه آموزشی برگزار می‌کند

انجمن کتابداری دو کارگاه آموزشی برگزار می‌کند

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در نظر دارد به منظور به روزسانی اطلاعات و مهارتهای دانشجویان این رشته کارگاه آموزشی "شیوه ارائه سخنرانی با پاورپوینت" را برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله فتاحی رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی‌ایران و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مدرس این کارگاه خواهد بود.

وی در این کارگاه علاوه بر ارائه اطلاعات اولیه این مهارت جدیدترین دستاوردهای این فناوری به ویژه در رشته کتابداری را شرح خواهد داد.

این کارگاه 12 دی ماه در سالن "یوسف شریعت‌زاده" سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

این انجمن همچنین کارگاه "وب سنجی" را چهاردهم دی ماه توسط محسن حاجی زین‌العابدینی عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی و دبیر کمیته آموزش انجمن کتابداری برگزار می‌کند.

کد مطلب 802537

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