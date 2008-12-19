انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در نظر دارد به منظور به روزسانی اطلاعات و مهارتهای دانشجویان این رشته کارگاه آموزشی "شیوه ارائه سخنرانی با پاورپوینت" را برگزار کند.