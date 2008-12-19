آخرین نظامیان کره جنوبی از عراق به کشورشان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش کره جنوبی روز جمعه در بیانیه ای خبر داد که حدود یکصد سرباز این کشور که آخرین گروه از نیروهای حاضر در عراق را تشکیل می دادند، امروز وارد سئول شدند.

کره جنوبی در سال 2004 میلادی سه هزار و 600 سرباز به عراق اعزام کرد که پس از آمریکا و انگلستان، بیشترین نیرو را به این کشور جنگ زده فرستاده بود.

این درحالی است که موج اعتراضات داخلی در کره جنوبی در پی اعزام این نیروها به عراق منجر به بازگشت تدریجی آنان به کشورشان شد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در اوائل دسامبر از پایان رسمی ماموریت نظامی چهار ساله این کشور در عراق و برنامه آن برای خروج همه نیروهای باقیمانده خود تا پیش از کریسمس خبر داده بود.