به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعاتی دکتر ایموتو در ایمیلی در پاسخ به حمیدنژاد تاکید کرده این همکاری به طور قطع قدمی مهم در اجرای صلح در کره زمین خواهد بود. وی همچنین اظهار امیدواری کرده "آناهیتا" به مردم کمک کند اهمیت "آب" و مثبت‌‌اندیشی را درک کنند و بدانند افکار پر از عشق و قدردانی ایت که امیدی بزرگ به مردم خاورمیانه خواهد داد.

فیلم جدید حمیدنژاد این روزها مراحل پایانی پیش‌تولید را پشت سر می‌گذارد تا اوایل دی‌ماه مقابل دوربین برود. شهاب حسینی، میترا حجار، پوریا پورسرخ و نرگس محمدی بازیگرانی هستند که حضورشان در این پروژه قطعی شده است.

خلق فناوری‌های نوین توسط قشر جوان و استفاده از آن برای تحقق عدالت اجتماعی موضوعی است که "آناهیتا" به آن اشاره دارد. "شکوفه‌های سنگی"، "اشک سرما"، "قله دنیا"، "ستارگان خاک" و "هور در آتش" فیلم‌های قبلی حمیدنژاد هستند.