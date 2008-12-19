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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

با حضور هاشمی رفسنجانی/

چهارمین همایش پژوهشی دفاع مقدس برگزار می‌شود

چهارمین همایش پژوهشی دفاع مقدس برگزار می‌شود

چهارمین دوره همایش‌های پژوهشی دفاع مقدس با موضوع آسیب‌شناسی پژوهش‌ در دفاع مقدس با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی و سردار باقرزاده دو روز در سالن حجاب کانون پرورش فکری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت موجود در پژوهش دفاع مقدس با رویکرد آسیب‌شناسی، راهکارهای کاهش آسیب‌های پژوهشی دفاع مقدس، نقش پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سایر مراکز پژوهشی در مقابله با آسیب‌های پژوهشی دفاع مقدس از جمله محورهای این پژوهش دو روزه است.

ارائه مقالاتی توسط نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس از جمله محمد درودیان، محمدرضا کمره‌ای و سردار صادقی و همچنین میزگرد سردار معین وزیری و سردار بختیاری و جلسه پرسش و پاسخ با حاضران از دیگر برنامه‌های این نشست خواهد بود.

در این همایش همچنین استادان دانشگاه، امیران و سرداران هشت سال دفاع مقدس و سردار سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس نیز حضور خواهند داشت.

این همایش از ساعت 8 صبح اول دی‌ماه در سالن حجاب همایش مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب آغاز می‌شود.

کد مطلب 802555

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