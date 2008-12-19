به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت موجود در پژوهش دفاع مقدس با رویکرد آسیب‌شناسی، راهکارهای کاهش آسیب‌های پژوهشی دفاع مقدس، نقش پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سایر مراکز پژوهشی در مقابله با آسیب‌های پژوهشی دفاع مقدس از جمله محورهای این پژوهش دو روزه است.

ارائه مقالاتی توسط نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس از جمله محمد درودیان، محمدرضا کمره‌ای و سردار صادقی و همچنین میزگرد سردار معین وزیری و سردار بختیاری و جلسه پرسش و پاسخ با حاضران از دیگر برنامه‌های این نشست خواهد بود.

در این همایش همچنین استادان دانشگاه، امیران و سرداران هشت سال دفاع مقدس و سردار سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس نیز حضور خواهند داشت.

این همایش از ساعت 8 صبح اول دی‌ماه در سالن حجاب همایش مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب آغاز می‌شود.