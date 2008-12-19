توافق نهایی گازی ایران و ترکمنستان در هفته آتی

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات نهایی واردات گاز ایران از ترکمنستان هفته آینده در عشق آباد برگزار می شود. هیئت ایرانی به ریاست سید رضا کسایی زاده معاون وزیر نفت در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

قیمت گاز صادراتی ترکمنستان که پیش از این مورد اختلاف اصلی دو کشور بود ، در این دور از مذاکرات نهایی می شود. در این میان، کسایی زاده معاون وزیر نفت پیش از این گفته است: قیمت گاز وارداتی شناور و بر اساس قیمت نفت خام خواهد بود.

گزارش مهر می افزاید: ترکمنستان در سال 1376 ( 1997 میلادی ) براساس یک قرارداد 25 ساله متعهد شد روزانه 23 تا 25 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر کند و طبق قرارداد قیمت هر هزار متر مکعب گاز صادراتی حدود 42 دلارتعیین شد.

با این حال ترکمنستان در زمستان سال 1384 ، در حالی که هنوز نتوانسته بود حجم صادرات را طی مدت 9 ساله به سقف مورد نظر در قرارداد برساند ، با طرح درخواست افزایش قیمت گاز و قطع آن ، ایران را به پای قراردادی کشاند که طی آن قیمت گاز صادراتی با 33 دلار افزایش به 75 دلار رسید و در مقابل ترکمنستان ملزم به افزایش حجم صادرات گاز بدون درخواست افزایش قیمت مجدد طی سه سال شد.

در عین حال، عشق آباد در کمتر از یکسال بعد از انعقاد این قرارداد بار دیگر خلف وعده کرد و خواستار افزایش صد درصدی قیمت گاز( حدود 145 دلار) شد. ترکمنستان در پی بی پاسخ ماندن این درخواست از سوی ایران ، دی ماه سال گذشته در اوج سرمای بی سابقه، گاز صادراتی خود را قطع کرد و چند ماه بعد در فروردین ماه با مذاکرات طرفین و قیمتی که هیچگاه به طور رسمی اعلام نشد ، صادرات گاز از سر گرفته شد.