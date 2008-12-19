خبرنگار عراقی باید از زندان آزاد شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه امروز کرمان اظهار داشت: پرتاب کفش به سوی رئیس جومهور آمریکا نشانه انزجار و نفرت مسلمانان از اقدامات بوش طی هشت سال گذشته است.

وی تصریح کرد: این فرد باید به عنوان یک سمبل تشویق شود زیرا به همه جهانیان فهماند مردم عراق چه احساسی به آمریکا دارند.

حجت الاسلام جعفری با ابراز تاسف از اقدام دولت عراق نسبت به زندانی کردن این خبرنگار خواستار آزادی وی از زندان شد.

وی با اشاره به محاصره 1.5میلیون نفر مسلمان در غزه گفت: عجیب است که کشورهای عرب در مقابل ظلم نسبت به مردم عرب و مسلمان غزه سکوت کرده اند و در بهترین حالت ابراز تاسف می کنند.

وی عنوان کرد: امروز آخرین روز از مهلت آتش بست بین گروههای مبارز فلسطینی و رژیم اشغالگر است و حماس اعلام کرده این آتش بست را تمدید نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: موفقیت حزب الله می تواند در جهان اسلام به عنوان یک الگو و سمبل باشد زیرا که این گروه توانست ارتش اسرائیل را شکست دهد کاری که تمام کشور های عربی در طول سالها نتوانستند انجام دهند.