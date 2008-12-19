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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

غدیر مصداق وحدت در میان ملتهای مسلمان است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: خطیب جمعه قشم گفت: عید غدیر مصداق وحدت در میان ملت های مسلمان است و نباید دسیسه دشمنان را در تبدیل کردن اشتراکات به اختلافات را دامن زد.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، عباس رمضانی پور در خطبه های ظهر جمعه شهر قشم اظهار داشت: جزیره قشم با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر شیعه و سنی مصداق مناسبی برای بیان وحدت میان مسلمانان است زیرا مردم این منطقه با ایمان و صداقت در مسیر آبادانی کشور و کسب روزی حلال در تلاش هستند.

وی گفت: باید دید که از نفاق چه کسانی سود می برند و چه جریانهایی در پی ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی هستند.

رمضانی پور ادامه داد: جریانهای پلیدی به دنبال به استضعاف کشانیدن مسلمانان و بهره گیری از منابع آنها در جهت کشورگشایی و قدرتمند کردن خویش هستند و تنها از وحدت میان ملت های مسلمان بیم دارند.

امام جمعه قشم افزود: اگر وحدت به معنای واقعی آن در جهان اسلام حاکم بود صهیونیست های جنایتکار تا این حد گستاخانه اقدام به جنایت و تجاوز به بلاد مسلمانان نمی کردند.

وی تاکید کرد: سران کشورهای عربی بی توجه به ظلم و جور کوچکترین تحرکی از خود نشان نمی دهند ولی ملت ها و تاریخ درباره این سکوت مرگبار قضاوت خواهد کرد.

کد مطلب 802563

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