غدیر مصداق وحدت در میان ملتهای مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، عباس رمضانی پور در خطبه های ظهر جمعه شهر قشم اظهار داشت: جزیره قشم با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر شیعه و سنی مصداق مناسبی برای بیان وحدت میان مسلمانان است زیرا مردم این منطقه با ایمان و صداقت در مسیر آبادانی کشور و کسب روزی حلال در تلاش هستند.

وی گفت: باید دید که از نفاق چه کسانی سود می برند و چه جریانهایی در پی ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی هستند.

رمضانی پور ادامه داد: جریانهای پلیدی به دنبال به استضعاف کشانیدن مسلمانان و بهره گیری از منابع آنها در جهت کشورگشایی و قدرتمند کردن خویش هستند و تنها از وحدت میان ملت های مسلمان بیم دارند.

امام جمعه قشم افزود: اگر وحدت به معنای واقعی آن در جهان اسلام حاکم بود صهیونیست های جنایتکار تا این حد گستاخانه اقدام به جنایت و تجاوز به بلاد مسلمانان نمی کردند.

وی تاکید کرد: سران کشورهای عربی بی توجه به ظلم و جور کوچکترین تحرکی از خود نشان نمی دهند ولی ملت ها و تاریخ درباره این سکوت مرگبار قضاوت خواهد کرد.