بازتاب گسترده اقدام خبرنگار عراقی نشان عمق نفرت جهانیان از آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام غلامرضا کریمی در خطبه های نمازجمعه این هفته کرج اظهار داشت: آمریکا و هم پیمانانش در حالی ادعای پیروی از حضرت مسیح (ع) را مطرح می کنند که دستانشان به خون مظلومان بسیاری آلوده است.

وی خاطرنشان کرد: شکنجه هایی که بر زندان گوانتانامو می رود،‌وضعیتی که بر غزه حاکم است، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،‌ وضعیت اسفبار افغانستان و عراق و ... تنها شمه ای از جنایات آمریکا و استکبار جهانی در اقصی نقاط دنیاست.

کریمی یادآور شد: پرتاب کفش به سمت بوش که در اقدامی شجاعانه از سوی خبرنگار عراقی صورت گرفت، قلیان بخشی از تنفر جهانیان نسبت به ادعاهای پوشالی و جنایات استکبار جهانی است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ولادت پیامبر صلح و دوستی حضرت مسیح (ع) عنوان کرد: پیروان حضرت مسیح (ع) اگر واقعا رویه این پیامبر الهی را به عنوان آیین خود قبول دارند، باید دست از جنایت بردارند و به اجرای فرامین آن حضرت بپردازند.

کریمی با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی در مقابل ادامه محاصره غزه با اشاره حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) که "هر کس در مقابل فریاد کمک خواهی انسانی سکوت کند مسلمان نیست" تاکید کرد: این حدیث ارزشمند سکوت اعراب در مقابل وضعیت غزه را به شدت زیر سئوال می برد زیرا آنها ادعای انسانیت و مسلمانی دارند.

وی با اشاره به 24 ذی الحجه مصادف با روز مباهله و نیز روز نزول سوره "هل اتی" به شان اهل بیت علیهما سلام اشاره کرد و نمازگزاران را به اجرای اعمال توصیه شده در این روزها فرا خواند.

کریمی هچنین با گرامیداشت یاد شهید تندگویان وزیر اسبق نفت ایران در دولت شهید رجایی خواهان پیروی از آرمانهای شهدای انقلاب شد.